Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: Кощеева Устинья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянников Николай Леонидович
Отец ребёнка: Овсянников Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно