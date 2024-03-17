Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Лимонова) Лидия Андриановна

Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: Кощеева Устинья Осиповна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Николай Леонидович

Отец ребёнка: Овсянников Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Леонид Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Леонид Михайлович

Смерть
Неизвестно

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