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Булахов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1926

Дата смерти

25.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926

Отец: Булах Андрей Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.03.1951

Дочь: Муравьева (Булахова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.10.1953

Сын: Булахов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.05.1956

Дочь: Сазонова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна

Смерть
25.01.2017

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