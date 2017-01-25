Булахов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1926
Дата смерти25.01.2017
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1926
Отец: Булах Андрей Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1951
Дочь: Муравьева (Булахова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.10.1953
Мать ребёнка: Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.05.1956
Дочь: Сазонова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Булахова (Витовтова) Елизавета Тимофеевна
Смерть
25.01.2017