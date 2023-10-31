(Фомина) Евпраксия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1878
Отец ребёнка: Куценко Семен Иванович
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
01.09.1882
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Куценко Семен Иванович
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно