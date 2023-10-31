(Фомина) Евпраксия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина) Евпраксия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1878

Сын: Куценко Иван Семенович

Отец ребёнка: Куценко Семен Иванович

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
01.09.1882

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Куценко Семен Иванович

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куценко Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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