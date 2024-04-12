Румянцева (Холоткина) Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Холоткина) Юлия Андреевна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

02.12.1990

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1990

Отец: Холоткин Андрей Юрьевич

Мать: Холоткина Ольга Евгеньевна

Курган, город Курган, Курганская область
Образование
С 1998 по 2000
Курган, город Курган, Курганская область
Образовательное учреждение: Школа №36
Образование
С 2000 по 2008
Белушья Губа
Образовательное учреждение: Школа №150 МО РФ
Место жительства
2000
Белушья Губа
Образование
С 2008 по 2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военно-медицинская академия
Место жительства
После 2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
2016
Песочный
врач УЗД, НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова | Место работы: ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова" Минздрава РоссииДолжность: врач УЗДДолжность: врач УЗД
Бракосочетание
17.07.2019

Муж: Румянцев Илья Александрович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
12.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Илья Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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