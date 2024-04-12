Румянцева (Холоткина) Юлия Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1990
Образование
С 1998 по 2000
Образовательное учреждение: Школа №36
Образование
С 2000 по 2008
Белушья Губа
Образовательное учреждение: Школа №150 МО РФ
Место жительства
2000
Белушья Губа
Образование
С 2008 по 2014
Военно-медицинская академия
Место жительства
После 2008
Работа или профессия
2016
Песочный
врач УЗД, НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова | Место работы: ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова" Минздрава РоссииДолжность: врач УЗДДолжность: врач УЗД
Бракосочетание
17.07.2019
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
12.01.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Румянцев Илья Александрович