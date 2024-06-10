Малахов Яким Архипов 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малахов Яким Архипов

Место рождения

д. Малые Колесницы

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Малахов Архип Дмитриев

Мать: Малахова Акилина Андронова

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1867

Сын: Малахов Александр Якимов

Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Малахова (Малахова) Анна Якимова

Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Малахова (Малахова) Александра Якимова

Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1874

Сын: Малахов Василий Якимов

Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Малахова (Малахова) Екатерина Якимова

Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева

д. Колесницы
Смерть
Неизвестно

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