Малахов Яким Архипов
Место рожденияд. Малые Колесницы
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Малахов Архип Дмитриев
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Малахова (Малахова) Анна Якимова
Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Малахова (Малахова) Александра Якимова
Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Малахова (Малахова) Екатерина Якимова
Мать ребёнка: Малахова Александра Фаддеева
д. Колесницы
Смерть
Неизвестно