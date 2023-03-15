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Бормотов Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1910

Дата смерти

02.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910

Отец: Бормотов Иван Дмитриевич

Мать: Зерова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
18.03.1945

Сын: Бормотов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Бормотова Агния Петровна

Рождение ребёнка
03.06.1947

Сын: Бормотов Николай Петрович

Мать ребёнка: Бормотова Агния Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1950

Сын: Бормотов Петр Петрович

Мать ребёнка: Бормотова Агния Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бормотова Агния Петровна

Смерть
02.03.1975
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