Бормотов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1910
Дата смерти02.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910
Отец: Бормотов Иван Дмитриевич
Мать: Зерова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
18.03.1945
Сын: Бормотов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Бормотова Агния Петровна
Рождение ребёнка
03.06.1947
Сын: Бормотов Николай Петрович
Мать ребёнка: Бормотова Агния Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1950
Мать ребёнка: Бормотова Агния Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бормотова Агния Петровна
Смерть
02.03.1975