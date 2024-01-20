Колесова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти02.09.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Колесов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Колесов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Колесова Апросинья Васильевна
Отец ребёнка: Колесов Василий Григорьевич
Смерть
02.09.1883