Колесова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесова Екатерина Петровна

Колесова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

02.09.1883

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Колесов Антип Васильевич

Отец ребёнка: Колесов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Колесов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Колесов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Колесова Апросинья Васильевна

Отец ребёнка: Колесов Василий Григорьевич

Смерть
02.09.1883

Мы используем куки для улучшения работы сайта.