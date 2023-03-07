Константинова (Стрельникова) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения15.01.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1973
Отец: Стрельников Виктор
Мать: Чугайнова Людмила
Рождение ребёнка
17.10.1993
Дочь: Константинова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Константинов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
02.07.2008
Сын: Константинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Константинов Николай Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно