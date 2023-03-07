Константинова (Стрельникова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Стрельникова) Елена Викторовна

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Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

15.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1973

Отец: Стрельников Виктор

Мать: Чугайнова Людмила

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.10.1993

Дочь: Константинова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Константинов Николай Георгиевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.07.2008

Сын: Константинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Константинов Николай Георгиевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Николай Георгиевич

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