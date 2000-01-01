Андреева (Андреева) Галина Пантилеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Галина Пантилеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1973

Дочь: Локарева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Иванович

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Игорь Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Иванович

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