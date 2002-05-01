Гайдуков Василий Николаевич
Место рождениясело Зимовники, Ростовской области.
Дата рождения24.06.1958
Дата смерти?.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1983
Жена: скрыто настройками приватности
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Рождение ребёнка
01.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Рождение ребёнка
31.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Смерть
?.05.2002
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Зимовники, Ростовской области