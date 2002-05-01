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Гайдуков Василий Николаевич

Место рождения

село Зимовники, Ростовской области.

Дата рождения

24.06.1958

Дата смерти

?.05.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

село Зимовники, Ростовской области.
Бракосочетание
1983

Жена: скрыто настройками приватности

г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Рождение ребёнка
01.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Рождение ребёнка
31.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Смерть
?.05.2002
г. Радужный, Нижневартовский р-н, Тюменская область.
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Зимовники, Ростовской области
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