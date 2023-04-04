(Белага) Рейзел (Роза)
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти28.07.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хадис Хакобо
Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хадис Альберто
Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1903
Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин
Рождение ребёнка
18.05.1907
Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин
Рождение ребёнка
18.03.1909
Дочь: (Хадис) Дора
Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Медведовская (Хадис) Аида
Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин
Смерть
28.07.1962