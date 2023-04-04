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(Белага) Рейзел (Роза)

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Место рождения

Умань, Черкаська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

28.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Умань, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хадис Хакобо

Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хадис Альберто

Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адас (Хадис) Беньямин

Рождение ребёнка
03.04.1903

Сын: Хадис Педро Беньяамин

Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин

Рождение ребёнка
18.05.1907

Сын: Хадис Венансио Беньямин

Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин

Рождение ребёнка
18.03.1909

Дочь: (Хадис) Дора

Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин

Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Медведовская (Хадис) Аида

Отец ребёнка: Адас (Хадис) Беньямин

Смерть
28.07.1962

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