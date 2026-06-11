Марченко Иван Назаров 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Марченко Иван Назаров

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1796

умер Неизвестно

Отец
Марченко Назар Васильев1762 г.р.
Мать
Марченкова (Кицтенкова) Евдокия Лукьянова1765 г.р.
Супруги
Марченкова Евдокия Никифорова1797 г.р.
Дети
Марченко Марк Иванович1825 г.р.
Марченко Прокофий Иванович1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Марченко Назар Васильев

Мать: Марченкова (Кицтенкова) Евдокия Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченкова Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Марченко Марк Иванович

Мать ребёнка: Марченкова Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Марченко Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Марченкова Евдокия Никифорова

Смерть
Неизвестно

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