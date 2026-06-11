Марченко Иван Назаров
мужской, родился 1796
умер Неизвестно
ОтецМарченко Назар Васильев1762 г.р.
МатьМарченкова (Кицтенкова) Евдокия Лукьянова1765 г.р.
Супруги
Марченкова Евдокия Никифорова1797 г.р.
Дети
Марченко Марк Иванович1825 г.р.
Марченко Прокофий Иванович1834 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Марченкова Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Марченко Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Марченкова Евдокия Никифорова
Смерть
Неизвестно