Субботина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботина Любовь

Субботина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

1912 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Федосей Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Субботин Гавриил Федосеевич

Отец ребёнка: Субботин Федосей Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Субботина) Анна Федосеевна

Отец ребёнка: Субботин Федосей Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Федосей Михайлович

Смерть
После 1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.