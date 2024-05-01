Субботина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Субботин Гавриил Федосеевич
Отец ребёнка: Субботин Федосей Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Субботина) Анна Федосеевна
Отец ребёнка: Субботин Федосей Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Субботин Федосей Михайлович
Смерть
После 1923