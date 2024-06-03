Пахом Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пахом

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Свирина Матрона Пахомовна1816 ст. г.р.
Андрей ПахомовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Свирина Матрона Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Девичья фамилия в метрической книге при рождении не указана

Смерть
Неизвестно

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