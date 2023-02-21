Пахом — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахом

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Свирина Матрона Пахомовна

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Пахомович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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