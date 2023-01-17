Графова Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1829 ст.
вдова по первому браку деревни Строгино
Рождение ребёнка
27.12.1830 ст.
Сын: Графов Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Графов Прокопий Адрианович
203-745-1325 973об-974 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.
Сын: Графов Георгий Прокофьевич
Отец ребёнка: Графов Прокопий Адрианович
203-745-1437 1074об-1075 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Смерть
Неизвестно