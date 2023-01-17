Графова Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрафова Анна Ильина

Графова Анна Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.06.1829 ст.

Муж: Графов Прокопий Адрианович

вдова по первому браку деревни Строгино
Рождение ребёнка
27.12.1830 ст.

Сын: Графов Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Графов Прокопий Адрианович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1325 973об-974 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.

Сын: Графов Георгий Прокофьевич

Отец ребёнка: Графов Прокопий Адрианович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-745-1437 1074об-1075 107 семья в исп.1841 в Строгино 77 семья в 1850 34 семья в 1858
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close