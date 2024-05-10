Остапенко Дмитрий Константинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Остапенко Дмитрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остапенко Ирина Александровна

Рождение ребёнка
18.05.2016

Сын: Остапенко Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Остапенко Ирина Александровна

Рождение ребёнка
24.07.2020

Сын: Остапенко Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Остапенко Ирина Александровна

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