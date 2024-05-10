Остапенко Дмитрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.2016
Сын: Остапенко Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Остапенко Ирина Александровна
Рождение ребёнка
24.07.2020
Сын: Остапенко Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Остапенко Ирина Александровна