Труфанова (Штопина) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1950
Дочь: Инагамова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.12.1953
Дочь: Крылова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.09.1956
Рождение ребёнка
?.02.1959
Рождение ребёнка
15.11.1960
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Лычагина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно