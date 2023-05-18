Труфанова (Штопина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанова (Штопина) Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1950 г.р.
1953 г.р.
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1964 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1950

Дочь: Инагамова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
15.12.1953

Дочь: Крылова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
01.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
?.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
15.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Лычагина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труфанов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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