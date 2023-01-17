Рюся Самуил Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Рюся Анна
Мать ребёнка: Ева Георгиева
Рождение ребёнка
03.06.1892
Дочь: Катерина Самуиловна
Мать ребёнка: Ева Георгиева
Восп: петр иванов рюся,катерина иванова рюся
Бракосочетание
25.04.1904
Жена: Рюся Христина Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1910
Мать ребёнка: Рюся Христина Ивановна
Красницы
Бракосочетание
28.11.1910
Жена: Рися Елена Моисеевна
Рождение ребёнка
30.06.1911
Сын: Рися Петр Самуилович
Мать ребёнка: Рися Елена Моисеевна
Рождение ребёнка
05.01.1914
Сын: Рузанов Александр Самуилович
Мать ребёнка: Рися Елена Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ева Георгиева
Смерть
Неизвестно