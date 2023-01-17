Рюся Самуил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРюся Самуил Иванович

Рюся Самуил Иванович

avatar

Место рождения

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Рюся Анна

Мать ребёнка: Ева Георгиева

Рождение ребёнка
03.06.1892

Дочь: Катерина Самуиловна

Мать ребёнка: Ева Георгиева

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: петр иванов рюся,катерина иванова рюся
Бракосочетание
25.04.1904

Жена: Рюся Христина Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1910

Сын: Рузанов Иван Самуилович

Мать ребёнка: Рюся Христина Ивановна

Красницы
Бракосочетание
28.11.1910

Жена: Рися Елена Моисеевна

Рождение ребёнка
30.06.1911

Сын: Рися Петр Самуилович

Мать ребёнка: Рися Елена Моисеевна

Старые Красницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Рузанов Александр Самуилович

Мать ребёнка: Рися Елена Моисеевна

Старые Красницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ева Георгиева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close