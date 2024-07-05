Глотов Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Глотова- Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Спирина-Глотова Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Глотова-Баженова Юлия Георгиевна
Мать ребёнка: Спирина-Глотова Людмила Евгеньевна