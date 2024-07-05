Глотов Георгий Васильевич 1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глотов Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина-Глотова Людмила Евгеньевна

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Глотова- Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Спирина-Глотова Людмила Евгеньевна

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Глотова-Баженова Юлия Георгиевна

Мать ребёнка: Спирина-Глотова Людмила Евгеньевна

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