Lindrop (Nestor) Anu
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1815
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1815
Отец: Nestor Matso Hans
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Matsi Hans Nestor t.
Бракосочетание
1839
Муж: Lindrop Tõnno
Рождение ребёнка
22.09.1840
Сын: Lindrop Jaan
Отец ребёнка: Lindrop Tõnno
Рождение ребёнка
10.01.1843
Сын: Lindrop Hans
Отец ребёнка: Lindrop Tõnno
Рождение ребёнка
08.10.1845
Сын: Lindrop Tõnu
Отец ребёнка: Lindrop Tõnno
Рождение ребёнка
12.11.1848
Дочь: Lillevälja (Lindrop) Ann
Отец ребёнка: Lindrop Tõnno
Рождение ребёнка
10.08.1851
Дочь: Jöffert (Lindrop) Mai
Отец ребёнка: Lindrop Tõnno
Рождение ребёнка
19.08.1854
Сын: Lindrop Johan
Отец ребёнка: Lindrop Tõnno
Рождение ребёнка
04.10.1859
Дочь: Lindrop (Lindrop) Anno
Отец ребёнка: Lindrop Tõnno