Lindrop (Nestor) Anu — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindrop (Nestor) Anu

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1815

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

1840 г.р.
1843 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.
1851 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1815

Отец: Nestor Matso Hans

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Matsi Hans Nestor t.
Бракосочетание
1839

Муж: Lindrop Tõnno

Рождение ребёнка
22.09.1840

Сын: Lindrop Jaan

Отец ребёнка: Lindrop Tõnno

Рождение ребёнка
10.01.1843

Сын: Lindrop Hans

Отец ребёнка: Lindrop Tõnno

Рождение ребёнка
08.10.1845

Сын: Lindrop Tõnu

Отец ребёнка: Lindrop Tõnno

Рождение ребёнка
12.11.1848

Дочь: Lillevälja (Lindrop) Ann

Отец ребёнка: Lindrop Tõnno

Рождение ребёнка
10.08.1851

Дочь: Jöffert (Lindrop) Mai

Отец ребёнка: Lindrop Tõnno

Рождение ребёнка
19.08.1854

Сын: Lindrop Johan

Отец ребёнка: Lindrop Tõnno

Рождение ребёнка
04.10.1859

Дочь: Lindrop (Lindrop) Anno

Отец ребёнка: Lindrop Tõnno

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