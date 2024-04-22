Печенка Трофим
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Печенка ?
Мать: Печенка Агафия
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Печенка Ульяна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Печенка Ульяна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Печенка Ульяна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Печенка Мария Трофимова
Мать ребёнка: Печенка Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Печенка Ульяна
Смерть
Неизвестно