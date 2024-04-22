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Печенка Трофим

Место рождения

Сибереж, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Печенка ?

Мать: Печенка Агафия

Сибереж, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Печенка Виктор Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Печенка Федор Трофимов

Мать ребёнка: Печенка Ульяна

Сибереж, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Печенка Пётр Трофимов

Мать ребёнка: Печенка Ульяна

Сибереж, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Печенка Андрей Трофимов

Мать ребёнка: Печенка Ульяна

Сибереж, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Печенка Мария Трофимова

Мать ребёнка: Печенка Ульяна

Сибереж, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печенка Ульяна

Сибереж, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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