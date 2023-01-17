Пономарёв Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Иван Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1842 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Пономарёв Тихон

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
07.04.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1911

Сын: Пономарёв Пётр Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва Матрёна Петровна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Конфирмация (миропомазание)
18.10.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присутствует Пономарёв Иван ? Миропомазан из раскола безпоповщинской секты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Матрёна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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