Пономарёв Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Пономарёв Тихон
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
07.04.1909
Рождение ребёнка
23.07.1911
Мать ребёнка: Пономарёва Матрёна Петровна
Конфирмация (миропомазание)
18.10.1911
Присутствует Пономарёв Иван ? Миропомазан из раскола безпоповщинской секты
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно