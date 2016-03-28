Морозов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
2016 г.р.

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.2016

Сын: Морозов Тимофей Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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