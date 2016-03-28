Морозов Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.2016
Сын: Морозов Тимофей Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности