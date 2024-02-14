Шагалиева Минжихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагалиева Минжихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагалиев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шагалиев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагалиев ?

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шагалиев Миннебек

Отец ребёнка: Шагалиев ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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