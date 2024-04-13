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Степанович Иван

Место рождения

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

21.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Аникеев Степан

Мать: не указана

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Книга Памяти: Саратовская обл. (г. Балашов и Балашовский р-н, Балтайский р-н, г. Вольск и Вольский р-н). Т. 3 | Приволжское изд-во «детская книга». 1994. - 656 с. | Память народа | стр. 338
Смерть
21.09.1943
Книга Памяти: Саратовская обл. (г. Балашов и Балашовский р-н, Балтайский р-н, г. Вольск и Вольский р-н). Т. 3 | Приволжское изд-во «детская книга». 1994. - 656 с. | Память народа | стр. 338
Похороны
После 21.09.1943
Книга Памяти: Саратовская обл. (г. Балашов и Балашовский р-н, Балтайский р-н, г. Вольск и Вольский р-н). Т. 3 | Приволжское изд-во «детская книга». 1994. - 656 с. | Память народа | стр. 338

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