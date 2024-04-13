Степанович Иван
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти21.09.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Аникеев Степан
Мать: не указана
Книга Памяти: Саратовская обл. (г. Балашов и Балашовский р-н, Балтайский р-н, г. Вольск и Вольский р-н). Т. 3 | Приволжское изд-во «детская книга». 1994. - 656 с. | Память народа | стр. 338
Смерть
21.09.1943
Книга Памяти: Саратовская обл. (г. Балашов и Балашовский р-н, Балтайский р-н, г. Вольск и Вольский р-н). Т. 3 | Приволжское изд-во «детская книга». 1994. - 656 с. | Память народа | стр. 338
Похороны
После 21.09.1943
Книга Памяти: Саратовская обл. (г. Балашов и Балашовский р-н, Балтайский р-н, г. Вольск и Вольский р-н). Т. 3 | Приволжское изд-во «детская книга». 1994. - 656 с. | Память народа | стр. 338