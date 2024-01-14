Стешенцев Вячеслав Анфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешенцев Вячеслав Анфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стешенцев Анфим Максимович

Мать: Стешенцева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стешенцева Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: Стешенцева Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стешенцев Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Стешенцева Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софронова Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Стешенцева Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стешенцева Марина

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