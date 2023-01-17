Симонова (Арсеньева) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Георгиевский, Рылеевская волость, Галичский уезд
деревни Мужилова Рылеевской волости крестьянский сын Дмитрий Васильев СИМАНОВ, православного вероисповедания первым браком, 22 лет и деревни Княгинина Богчинской волости крестьянина Александра Арсенье... Показать все
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Симонова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Симонова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно