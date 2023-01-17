Симонова (Арсеньева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Арсеньева) Анна Александровна

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Место рождения

Княгинино, Богчинская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Княгинино, Богчинская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Муж: Симонов Дмитрий Васильевич

Георгиевский, Рылеевская волость, Галичский уезд
деревни Мужилова Рылеевской волости крестьянский сын Дмитрий Васильев СИМАНОВ, православного вероисповедания первым браком, 22 лет и деревни Княгинина Богчинской волости крестьянина Александра Арсенье... Показать все
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Симонова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Симонова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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