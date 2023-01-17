Надеждин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждин Николай Иванович

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Место рождения

Белоомут, Луховицы, Московская область

Дата рождения

17.10.1804

Дата смерти

23.01.1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоомут, Луховицы, Московская область
Место жительства
С 1811 по 1820
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1824 по 1838
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1838 по 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.01.1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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