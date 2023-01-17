Надеждин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения17.10.1804
Дата смерти23.01.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1811 по 1820
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1824 по 1838
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1838 по 1856
Смерть
23.01.1856