Харитина Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Архипов
Рождение ребёнка
24.07.1912 ст.
Дочь: Олимпиада Павлова
Отец ребёнка: Павел Архипов
Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 127 дело № 2778, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1912 год, (л.78об-79) рождение 24.07.1912 г. Олимпиада крещение 29.07.1912 ... Показать все
Смерть
Неизвестно