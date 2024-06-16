Харитина Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Архипов

Рождение ребёнка
24.07.1912 ст.

Дочь: Олимпиада Павлова

Отец ребёнка: Павел Архипов

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 127 дело № 2778, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1912 год, (л.78об-79) рождение 24.07.1912 г. Олимпиада крещение 29.07.1912 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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