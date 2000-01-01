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(Поткина) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Поткин Федор Петрович

Мать: Поткина Павлина

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