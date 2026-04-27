Тареев Сергей Ефимович 19.02.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Тареев Сергей Ефимович

Автор
НЕ
Ермаков Н.

мужской, родился 19.02.1949, Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

умер 21.02.2016

Мать
Санинская (Тареева) Наталья Илларионовна01.09.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1949

Отец: не указан

Мать: Санинская (Тареева) Наталья Илларионовна

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
01.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
21.02.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.