Тареев Сергей Ефимович
мужской, родился 19.02.1949, Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
умер 21.02.2016
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1949
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2016