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Гуревич Вениамин Зеликович
Гуревич Вениамин Зеликович
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Древо
Место рождения
г.Чита
Дата рождения
1863
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гуревич Зелик
Мать
Гуревич (Гуревич) Голда
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Гуревич Зелик
Мать:
Гуревич Голда
г.Чита
Смерть
Неизвестно
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