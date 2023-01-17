Медведева Домна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1811
Отец: Андрей Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1829
поручители: Казенныя крестьяне Иван Тимофпеев Гуляков, Иван Иванов Беляков, Василий Иванов Финогин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1832
Дочь: Евфросинья Васильева
Отец ребёнка: Медведев Василий Андреев
Рождение ребёнка
13.07.1850
Дочь: Емелина Марина Васильева
Отец ребёнка: Медведев Василий Андреев
Смерть
Неизвестно