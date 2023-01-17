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Медведева Домна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Андрей Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1829

Муж: Медведев Василий Андреев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенныя крестьяне Иван Тимофпеев Гуляков, Иван Иванов Беляков, Василий Иванов Финогин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
21.09.1832

Дочь: Евфросинья Васильева

Отец ребёнка: Медведев Василий Андреев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1850

Дочь: Емелина Марина Васильева

Отец ребёнка: Медведев Василий Андреев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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