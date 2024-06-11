Бадмаев Дансаран
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиОколо 1971
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)
Мать ребёнка: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Харлукова (Бадмаева) Дыжидма (Таня)
Мать ребёнка: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)
Рождение ребёнка
1957
Сын: Бадмаев Дондок
Мать ребёнка: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)
Смерть
Около 1971
Причина смерти: Рак