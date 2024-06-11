Бадмаев Дансаран 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадмаев Дансаран

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Около 1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бадмын Будажаб (Муухай)

Мать: Эжы (Имя Неизвестно) (Имя Неизвестно)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Бадмаева (Бадмаева) Дагзама (Зоя)

Мать ребёнка: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Харлукова (Бадмаева) Дыжидма (Таня)

Мать ребёнка: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1957

Сын: Бадмаев Дондок

Мать ребёнка: (Унтанова) Дулмажап (Дуся)

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
Около 1971
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Рак

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