Родионов (Розенберг) Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов (Розенберг) Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1963

Дата смерти

19.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1984

Жена: Родионова Елена Николаевна

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1985

Дочь: Майер Наталья Александровна

Мать ребёнка: Родионова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
30.05.1990

Сын: Родионов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Родионова Елена Николаевна

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
19.12.2020
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронен в г.Сосновый Бор Ленинградская область, кладбище Воронка-2, карта 24, сектор 2, место 25
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