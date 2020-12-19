Родионов (Розенберг) Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1963
Дата смерти19.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.10.1984
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1985
Дочь: Майер Наталья Александровна
Мать ребёнка: Родионова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1990
Сын: Родионов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Родионова Елена Николаевна
Смерть
19.12.2020
Похоронен в г.Сосновый Бор Ленинградская область, кладбище Воронка-2, карта 24, сектор 2, место 25