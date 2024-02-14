Хисамутдинова (Рахметуллина) Гульнафиса Зиганурова
Место рожденияд. Турсагали-Госманово
Дата рожденияМежду 1890 и 1891
Дата смертиПосле 1926
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1891
Отец: Нургалиев Зиганур
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович
Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Рахметулла
Рождение ребёнка
11.11.1909
Рождение ребёнка
15.09.1912
Рождение ребёнка
19.09.1914
Рождение ребёнка
20.08.1919
Смерть
После 1926