Хисамутдинова (Рахметуллина) Гульнафиса Зиганурова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинова (Рахметуллина) Гульнафиса Зиганурова

Место рождения

д. Турсагали-Госманово

Дата рождения

Между 1890 и 1891

Дата смерти

После 1926

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1891

Отец: Нургалиев Зиганур

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Рахметулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879

Сын: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович

Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Рахметулла

Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Хисамутдинов М-Гариф Гатиятуллович

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Рождение ребёнка
15.09.1912

Сын: Хисамутдинов Вов Гариф Гатьянович

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Хисамутдинов Вов Газис Гатьятуллович

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Рождение ребёнка
20.08.1919

Сын: Хисамутдинов Габдулхай Гатиятуллович

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Смерть
После 1926

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