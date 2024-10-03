Марфа Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Ефим Алексеев
Мать: Ефросинья Дмитриева
Бракосочетание
02.04.1847
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Хиония Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Петр Васильев
Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов
Смерть
Неизвестно