Марфа Ефимова Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Ефимова

Место рождения

Середа, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1858 г.р.
Около 1862 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Ефим Алексеев

Мать: Ефросинья Дмитриева

Середа, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
02.04.1847

Муж: Волков Василий Ефимов

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Хиония Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов

Холмец, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Петр Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мозгов Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Ефимов

Холмец, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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