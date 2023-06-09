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Барсуков Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1983

Отец: Барсуков Николай Александрович

Мать: Барсукова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барсукова (Косырихина) Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова (Косырихина) Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

брак расторгнут в апреле 2016 года.
Рождение ребёнка
30.09.2003

Сын: Дарес (Суббочев) Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.2005

Сын: Барсуков Николай Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.2012

Дочь: Барсукова Алеся Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
?.12.2016

Жена: Барсукова (Косырихина) Людмила Юрьевна

Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область

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