Барсуков Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барсукова (Косырихина) Людмила Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
брак расторгнут в апреле 2016 года.
Рождение ребёнка
30.09.2003
Сын: Дарес (Суббочев) Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.2005
Сын: Барсуков Николай Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.2012
Дочь: Барсукова Алеся Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.12.2016
Снежногорск, ЗАТО Александровск, Мурманская область