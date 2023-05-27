Горькоева Устина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Горькоева Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Горькоева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Горькоева Марья Васильевна
Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горькоев Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно