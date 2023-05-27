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Горькоева Устина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Горькоева Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Горькоева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Горькоев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Горькоева Марья Васильевна

Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Горькоев Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Горькоев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Горькоев Василий Григорьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горькоев Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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