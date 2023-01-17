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Бакулин Михаил Антонович

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1698 г.р.

Мать

Вычислено 1698 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1759 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1770 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.

Отец: Бакулин Антон Прокопьевич

Мать: - Дарья Лукинична

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Дочь: Бакулина Степанида Михайловна

Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Бакулин Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Бакулин Степан Михайлович

Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Бакулин Родион Михайлович

Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Бакулин Осип Михайлович

Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Бакулина Маремьяна Михайловна

Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья' Михайловна

Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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