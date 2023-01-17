Бакулин Михаил Антонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1733 ст.
Отец: Бакулин Антон Прокопьевич
Мать: - Дарья Лукинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Дочь: Бакулина Степанида Михайловна
Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Сын: Бакулин Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Бакулина Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Бакулин Степан Михайлович
Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Сын: Бакулин Родион Михайлович
Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Бакулина Маремьяна Михайловна
Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Дочь: Бакулина Прасковья' Михайловна
Мать ребёнка: - Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно