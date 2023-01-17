Коваленко Илья Ефремович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Коваленко Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Коваленко Ефим Ильич
Мать ребёнка: Коваленко Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Коваленко Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Коваленко Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Устиния Ильинична
Мать ребёнка: Коваленко Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно