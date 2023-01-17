Коваленко Илья Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Илья Ефремович

Коваленко Илья Ефремович

avatar

Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Коваленко Ефрем

Мать: не указана

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Коваленко Ефим Ильич

Мать ребёнка: Коваленко Екатерина Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феодосия Ильинична

Мать ребёнка: Коваленко Екатерина Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Коваленко Екатерина Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Устиния Ильинична

Мать ребёнка: Коваленко Екатерина Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close