Петров Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1979

Отец: Петров Валерий Григорьевич

Мать: Сосновикова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.2005

Сын: Петров Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Долгова Елена Александровна

Рождение ребёнка
14.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова Елена Александровна

Рождение ребёнка
17.01.2021

Дочь: Петрова Мелания Сергеевна

Мать ребёнка: Долгова Елена Александровна

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