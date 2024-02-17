Петров Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1979
Рождение ребёнка
24.11.2005
Мать ребёнка: Долгова Елена Александровна
Рождение ребёнка
14.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгова Елена Александровна
Рождение ребёнка
17.01.2021
Дочь: Петрова Мелания Сергеевна
Мать ребёнка: Долгова Елена Александровна