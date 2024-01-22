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(Сидорова) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1838

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1875

Сын: Сидоров Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: (Сидорова) Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Васильевич

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