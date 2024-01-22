(Сидорова) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1875
Сын: Сидоров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: (Сидорова) Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Васильевич