Лебедева Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти04.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лебедев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Иванов Яков
Рождение ребёнка
09.02.1917
Дочь: Лебедева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Яков
Смерть
04.10.1955
Маньково, Пестовский муниципальный район, Новгородская область