Лебедева Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Дарья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

04.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лебедев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лебедев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.02.1917

Дочь: Лебедева Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Яков

Смерть
04.10.1955
Маньково, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
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