Hoffman (Fleck) Franzisca
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти01.01.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Fleck George Chris
Бракосочетание
Между 1847 и 1879
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Hoffman Peter
Отец ребёнка: Hoffman George Johann
Рождение ребёнка
03.09.1859
Сын: Hoffman Jacob
Отец ребёнка: Hoffman George Johann
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Anton Katherine
Отец ребёнка: Hoffman George Johann
Рождение ребёнка
15.06.1865
Сын: Hoffman John
Отец ребёнка: Hoffman George Johann
Рождение ребёнка
15.08.1866
Дочь: Barbara
Отец ребёнка: Hoffman George Johann
Рождение ребёнка
20.06.1868
Дочь: Rosalia 'Rosa'
Отец ребёнка: Hoffman George Johann
Рождение ребёнка
30.10.1870
Сын: Hoffman George
Отец ребёнка: Hoffman George Johann
Рождение ребёнка
05.12.1874
Сын: Hoffman Ferdinand
Отец ребёнка: Hoffman George Johann
Рождение ребёнка
24.09.1877
Сын: Hoffman Nickalous
Отец ребёнка: Hoffman George Johann
Смерть
01.01.1917