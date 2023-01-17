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Hoffman (Fleck) Franzisca

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Место рождения

Широколановка, Миколаївська область

Дата рождения

1831

Дата смерти

01.01.1917

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1801 г.р.

Муж

1832 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.
1859 г.р.
Около 1861 г.р.
1865 г.р.
1866 г.р.
1868 г.р.

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Fleck George Chris

Мать: Fleck Franziska Elizabeth

Широколановка, Миколаївська область
Бракосочетание
Между 1847 и 1879

Муж: Hoffman George Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Hoffman Peter

Отец ребёнка: Hoffman George Johann

Рождение ребёнка
03.09.1859

Сын: Hoffman Jacob

Отец ребёнка: Hoffman George Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Anton Katherine

Отец ребёнка: Hoffman George Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.06.1865

Сын: Hoffman John

Отец ребёнка: Hoffman George Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.08.1866

Дочь: Barbara

Отец ребёнка: Hoffman George Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
20.06.1868

Дочь: Rosalia 'Rosa'

Отец ребёнка: Hoffman George Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
30.10.1870

Сын: Hoffman George

Отец ребёнка: Hoffman George Johann

Рождение ребёнка
05.12.1874

Сын: Hoffman Ferdinand

Отец ребёнка: Hoffman George Johann

Рождение ребёнка
24.09.1877

Сын: Hoffman Nickalous

Отец ребёнка: Hoffman George Johann

Степовое, Миколаївська область
Смерть
01.01.1917
Степовое, Миколаївська область
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