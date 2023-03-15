Воробьев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Фёдорович Николай
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Воробьёв Владимир
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Татьяна
Смерть
Неизвестно