Воробьев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Фёдорович Николай

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Воробьёв Владимир

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Татьяна

Смерть
Неизвестно
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