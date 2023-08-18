Мартьянов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартьянов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Александр Александрович
Мать ребёнка: Мартьянова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Мартьянова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Мартьянова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Мартьянова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартьянова Анна
Смерть
Неизвестно