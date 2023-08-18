Мартьянов Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Еe
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартьянов Андрей

Мать: Мартьянова Евдокия (Дуня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Александр Александрович

Мать ребёнка: Мартьянова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Мартьянова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Мартьянова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Мартьянова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова Анна

Смерть
Неизвестно

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