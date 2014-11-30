Кондратьев Генрих
Место рождения
Дата рождения09.03.1929
Дата смерти30.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1929
Отец: Кондратьев Федор
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
07.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Екатерина Ивановна
Смерть
30.11.2014
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Элита, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край