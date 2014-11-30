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Кондратьев Генрих

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

09.03.1929

Дата смерти

30.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1929

Отец: Кондратьев Федор

Мать: Кондратьева Елена Платоновна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
1948

Жена: Кондратьева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Екатерина Ивановна

Смерть
30.11.2014
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Элита, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
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