Ерохин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерохин Степан
Рождение ребёнка
02.08.1934
Сын: Ерохин Станислав
Мать ребёнка: Ерохина Катерина
Фёдоровка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Ерохина Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Ерохина Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерохин Виктор
Мать ребёнка: Ерохина Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерохина Катерина
Смерть
Неизвестно
Бородянка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Дружня