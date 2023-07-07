Ерохин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерохин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1934

Сын: Ерохин Станислав

Мать ребёнка: Ерохина Катерина

Фёдоровка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Ерохина Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Ерохина Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Виктор

Мать ребёнка: Ерохина Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина Катерина

Смерть
Неизвестно
Бородянка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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