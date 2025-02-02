Мария Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Егоровна

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Дубинина (Дубинкина)) Акилина Михайловна06.06.1872 г.р.
(Дубинина (Дубинкина)) Анисия Михайловна27.12.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1872

Дочь: (Дубинина (Дубинкина)) Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович

Петровское, Ярославская область, Россия

Переславский уезд село Петровское

Рождение ребёнка
27.12.1874

Дочь: (Дубинина (Дубинкина)) Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович

Петровское, Ярославская область, Россия

Рождение ребёнка
21.08.1877

Сын: Дубинин (Дубинкин) Петр Михайлович

Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович

Петровское, Ярославская область, Россия

Рождение ребёнка
02.07.1880

Сын: Дубинин (Дубинкин) Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович

Петровское, Ярославская область, Россия

Рождение ребёнка
22.08.1886

Дочь: (Дубинина (Дубинкина)) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович

Петровское, Ярославская область, Россия

Рождение ребёнка
18.10.1889

Дочь: (Дубинина (Дубинкина)) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович

Петровское, Ярославская область, Россия

Смерть
Неизвестно

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