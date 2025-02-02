Мария Егоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
(Дубинина (Дубинкина)) Акилина Михайловна06.06.1872 г.р.
(Дубинина (Дубинкина)) Анисия Михайловна27.12.1874 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1872
Дочь: (Дубинина (Дубинкина)) Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович
Петровское, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
27.12.1874
Дочь: (Дубинина (Дубинкина)) Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович
Петровское, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
21.08.1877
Сын: Дубинин (Дубинкин) Петр Михайлович
Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович
Петровское, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
02.07.1880
Сын: Дубинин (Дубинкин) Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович
Петровское, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
22.08.1886
Дочь: (Дубинина (Дубинкина)) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович
Петровское, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
18.10.1889
Дочь: (Дубинина (Дубинкина)) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Дубинин (Дубинкин) Михаил Семёнович
Петровское, Ярославская область, Россия
Смерть
Неизвестно